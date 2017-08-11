Рубль отыграл снижение нефти - Банк "Зенит"

"Валютные торги четверга завершились небольшими потерями для рубля. Российская валюта сдержанно отреагировала на снижение нефтяных цен, впрочем, как и на их рост накануне. Валюты развивающихся экономик в обшей массе были под давление низкого спроса на риск. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.11 руб. (+13 коп.), курс евро – 70.77 руб. (+20 коп.). На международном валютном рынке доллар стабилизировался к евро. В течение дня основная валютная пара снижалась на 60 бп, но день завершила ростом на 10 бп до отметки $1.1770.

Цены на нефть оказались под давлением июльского отчета ОПЕК. Рост объемов добычи картеля продолжился за счет стран, освобожденных от выполнения соглашения, что насторожило инвесторов, поскольку это отдаляет достижение баланса на рынке. Рубль перестал быть аутсайдером среди валют ЕМ и сейчас выглядит на их фоне

нейтрально. Временное снижение корреляции с нефтяными котировками объясняется давлением со стороны тенденции глобальных рынков по отказу от риска, которое опосредованно влияет и на российскую валюту", - отмечают специалисты Банка "Зенит".