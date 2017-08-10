В целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми - ИК "Велес Капитал"

"После проведения Банком России депозитных операций, абсорбировавших на текущей неделе избыточную ликвидность на денежном рынке, банки вновь нарастили объем привлечения средств у Федерального казначейства. В четверг на двух аукционах РЕПО из совокупного лимита в 600 млрд руб. было привлечено более 500 млрд руб. Средства, привлеченные у Росказначейства, позволили ставкам МБК остаться ниже уровня ключевой ставки ЦБ, а также поддержали остатки ликвидности на корсчетах выше 2 трлн руб., несмотря на абсорбирование ликвидности через депозитные операции ЦБ. На валютном рынке пара доллар/рубль большую часть рабочего дня двигалась чуть ниже 60 рублей. Однако сил на более существенное укрепление (в сторону 59 рублей) у отечественной валюты пока не хватает. Помощь в этом могли бы оказать предстоящие налоговые платежи, а также первый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР), спрос на которые, вероятно, будет достаточно высоким. Однако в целом позиции отечественной валюты остаются весьма неустойчивыми в связи с волатильностью внешнего фона и растущим дефицитом счета текущих операций в платежном балансе", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.