Отток капитала из акций РФ через ETF возобновился, что может лишить рынок драйверов до конца лета - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 9 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели аналитики отметили снижение панических настроений по поводу санкций среди розничных инвесторов. Однако возобновился отток капитала из акций РФ со стороны ETF, что может лишить рынок каких-либо драйверов до конца лета.

"По всей видимости, опасения относительно санкций, которые доминировали на рынке на протяжении последних недель, по большей части отошли на второй план, а напряженность вокруг Северной Кореи не выглядит такой уж пугающей. На этом фоне розничные инвесторы вернулись в летний режим, предполагающий низкую активность", - говорится в обзоре.

Институциональные инвесторы впервые с июня стали чистыми покупателями. Тем не менее, совокупный объем чистых покупок по итогам недели, завершившейся 9 августа, оказался относительно небольшим.

Как отмечают эксперты, чистый отток капитала из акций РФ через ETF с учетом Russia-dedicated funds и фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 3 по 9 августа составил $35 млн против притока $14 млн, $8 млн и $4 млн тремя неделями ранее.

"Скромные притоки в фонды GEM продолжились, отражая отсутствие признаков паники среди инвесторов в EM на фоне новых раундов эскалации геополитической напряженности на мировой арене. Таким образом, динамика движения капитала оказалась достаточно нейтральной для российского рынка, что подразумевает торги в рамках определенного диапазона до конца лета", - пишут аналитики.