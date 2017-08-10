"Лучше рынка" выглядит сектор электроэнергетики - ИК "ФИНАМ"

"Инвестиционные настроения на фондовых рынках по всему миру продолжают ухудшаться. Главная причина выхода из рисковых активов прежняя – рост геополитических рисков в связи с ситуацией вокруг КНДР. А вот российский фондовый рынок пока переносит весь внешний негатив весьма стойко. Рублёвый индекс первую половину дня завершил с потерями в 0,1%, а валютный индекс РТС и вовсе подрос на 0,2%, чему помог укрепляющийся рубль. "Лучше рынка" сегодня выглядит сектор электроэнергетики и, в частности, акции "Мосэнерго" на фоне отличного отчёта и хороших операционных показателей. Сегодня и завтра в США выйдут данные по инфляции, которые могут существенно сказаться на динамике американского доллара. Более слабые данные по инфляции приведут к его падению, а на более сильных данных индекс доллара DXY может подскочить ещё на 1%, а евро упасть. Также сегодня ожидается выступление одного из главных членов ФРС - господина Дадли. Есть вероятность, что он может сделать намёк на готовность регулятора начать продавать активы со своего баланса, и это может быть крайне негативно воспринято фондовыми рынками", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.