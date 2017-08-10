Ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1960 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину четверга, 10 августа, на фоне публикации еженедельного отчета от Минэнерго США цена барреля нефти марки Brent выросла до $53, обновив таким образом максимумы с начала лета. Дело в том, что, согласно последним данным Минэнерго, запасы нефти и объем суточной добычи в США сократились - это стало неожиданностью для рынка. Вслед за ценами на нефть поднимается курс рубля против доллара и евро. Укрепление российской валюты оказывает поддержку индексу РТС, который с начала дня прибавил четверть процента и достиг отметки 1037 пунктов. В то же время индекс ММВБ снижается вслед за акциями сырьевых компаний на 0,3% - до 1969 пунктов. А на глобальном рынке акций продолжается снижение основных индексов, связанное с политической напряженностью вокруг северокорейского полуострова. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1960 пунктов, поскольку инвесторы, скорее всего, будут воздерживаться от крупных сделок в преддверии выхода новых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы завтра днем", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.