Индекс ММВБ закроется в диапазоне 1960–1970 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Российский рынок 10 августа демонстрирует разнонаправленную динамику. При этом большинство основных бумаг торгуется на отрицательной территории. Индекс ММВБ снижается вторую сессию подряд на негативном внешнем фоне. Нефть растет из-за усиления геополитической напряженности и торгуется вблизи $53 за баррель. До конца дня слабо позитивный тренд, на мой взгляд, сохранится. Фьючерсы на американские индексы торгуются в "красной зоне" в преддверии публикации данных о динамике цен производителей и еженедельной статистики по числу обращений за пособием по безработице. Ожидаю закрытие в диапазоне 1960–1970 пунктов по индексу ММВБ", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.