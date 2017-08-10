.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Обмен евробондов РФ может оказать давление на "длинные" выпуски - Raiffeisenbank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 августа 2017 года 14:57
Обмен евробондов РФ может оказать давление на "длинные" выпуски - Raiffeisenbank
"В конце прошлой недели вышло распоряжение Правительства РФ об обмене евробондов Russia 18 (@11%), Russia 28 (@12,75%), Russia 30 (@7,5%) номиналом в обращении $3,47 млрд, $2,5 млрд и $10,7 млрд соответственно, на другие выпуски номинальной стоимостью макс. $4 млрд. Для обмена были выбраны выпуски с наибольшей ставкой купонов, что формально позволит сократить расходы на обслуживание госдолга. Обмен будет проводиться по ценам, не превышающим рыночную стоимость выпусков. Отметим, что выпуск Russia 30 вследствие его выкупа в 2014-2015 гг. АО Открытие Холдинг (как следует из отчетности за 2016 г., группа являлась держателем 59% выпуска с эффективной доходностью 2,46%, для финансирования позиции привлекалось краткосрочное валютное и рублевое РЕПО) утратил ликвидность и котируется с YTM 2,15%, на 75 б.п. ниже кривой ликвидных выпусков (так, близкий по дюрации Russia 22 имеет YTM 3%). Справедливую цену мы оцениваем не выше 117% от номинала, а если исходить из срока до погашения (более распространенная практика), то цена должна быть 112% от номинала. Таким образом, обмен Russia 30 может состояться с весьма щедрой премией 3-8 п.п. к справедливой рыночной цене. Поскольку валютное и фиксированное рублевое РЕПО с ЦБ дорого, участники, имеющие Russia 30 и испытывающие дефицит рублевой или валютной ликвидности, скорее всего, воспользуются возможностью выйти из бумаг. При этом учитывая потребность в валютной и/или рублевой ликвидности у некоторых банков (валютный долг перед ЦБ - $1,3 млрд долл., рублевый долг по РЕПО - 584 млрд руб. на сегодня), бумаги, полученные в результате обмена, вероятно, окажутся под давлением продавцов. По нашему мнению, обмен будет происходить на наиболее длинные Russia 42,43, 47 (их котировки временно могут опуститься на 2-3 п.п.). В Russia 18, 28, скорее всего, присутствуют физлица из-за низкого номинала бумаг (1 тыс. и 10 тыс. долл., соответственно), что негативно повлияет на результат обмена (если не будет выпущен новый выпуск с "розничным" номиналом). Есть риск, что после обмена их ликвидность заметно сократится", - говорится в обзоре.
.
10 августа 2017 года 18:33
"Американская валюта растет против большинства соперников, но по-прежнему не в силах побороть иену, которая продолжает пользоваться спросом на антирисковых настроениях, которые еще витают в воздухе. При этом доллар демонстрирует относительную устойчивость – валюта лишь немного ослабла в ответ на... читать дальше
.10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:08
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:51
"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс.... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:32
Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее... читать дальше
.10 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают снижение в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.