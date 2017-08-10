Рост нефти ограничен $54-55 - "Аналитика Онлайн"

"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.