Спрос на золото продолжает расти - Dukascopy Bank SA

"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара вновь демонстрировала рост и тестировала отметку 1278,96. Вероятно, что тенденция к росту будет сохранена, а ближайшей целью для драгметалла будет являться локальный уровень сопротивления — недельная R2 на 1282,68, а затем и недельная R3 на 1291,07. Технические индикаторы сигнализируют о покупке", - полагают специалисты Dukascopy Bank SA.