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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российские суверенные евробонды вряд ли покажут заметные ценовые изменения - Промсвязьбанк
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10 августа 2017 года 13:08
Российские суверенные евробонды вряд ли покажут заметные ценовые изменения - Промсвязьбанк
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если история с Северной Кореей не получит нового продолжения. Инвесторы, вероятно, будут находиться в ожидании публикации важной статистики в США по инфляции в пятницу в 15:30 мск. Сегодня также выйдет индекс цен производителей за июль в 15:30 мск, запланировано выступление главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли в 17:00 мск", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
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10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:51
"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс.... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:32
Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее... читать дальше
.10 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают снижение в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:43
"Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрировала уверенный рост, где уже преодолела 55/100/200/часовые SMA и находилась около отметки 1268. Усилившееся геополитическое напряжение в отношениях между США и Северной Кореей поддерживают спрос на защитные активы. Ближайшей целью для... читать дальше
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