Goldman Sachs начал анализ "Полюса", рейтинг GDR - "покупать"

Goldman Sachs начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная аналитиками Goldman Sachs, составляет $43 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Текущая стоимость GDR "Полюса" составляет порядка $33,5 за штуку.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.