Morgan Stanley начал анализ "Полюса", рейтинг GDR - "покупать"

Morgan Stanley начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Дэна Шоу.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полюса", рассчитанная экспертом, составляет $41 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.