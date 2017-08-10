Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60–60,40 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В начале утренней торговой сессии рубль, заручившись поддержкой растущей нефти, предпринял попытку укрепления относительно американского доллара. На фоне позитивных новостей стоимость энергоресурса уже "перешагнула" отметку 53 долл./баррель. Геополитическая напряженность продолжает давить на рынки. Ситуация с США и Северной Кореей планомерно усугубляется: в СМИ появилась информация о том, что в КНДР план ракетной атаки будет разработан уже к середине августа. Ким Чен Ын подчеркнул, что продолжает "пристально следить за словами и поведением Соединенных Штатов". Для большинства инвесторов в текущей ситуации остается много неясного, и сейчас никто не может предугадать, какую линию поведения выберет Дональд Трамп. В связи с этим золото продолжает расти в цене: вчера защитный актив пробил отметку 1275 долларов за тройскую унцию и в настоящее время продолжает уверенно расти. Также в фокусе внимания аналитиков остается публикация индекса цен производителей США, которая состоится сегодня в 15:30 мск, а завтра в это же время будет опубликован базовый индекс потребительских цен. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60–60,40 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.