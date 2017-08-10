Отсутствие внешних и внутренних экономических "шоков" сделает падение рубля относительно мягким - Локо-Банк

"Цены на нефть приблизились к $53 за баррель Brent, но особо рублю это не помогает, хотя и сдерживает возможное падение. Хотя на этой неделе торги проходят в спокойном режиме с относительно небольшой волатильностью, вопрос достижения уровней 61 к доллару, а затем и диапазона 62-64 руб. – это только вопрос времени. Первую отметку рубль с большой вероятностью возьмет еще до начала осени, а консолидация в диапазоне 62-64 за доллар ожидается в начале четвертого квартала. При этом в таком диапазоне рубль может находиться несколько месяцев, как это бывало ранее. Отсутствие внешних и внутренних экономических "шоков" сделает падение рубля относительно мягким, а давление усиливается постепенно. Поэтому волнообразные движения, когда рубль сначала падает на 20-30 копеек, затем это падение почти отыгрывается и т.п., будут фиксироваться еще долго", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.