Вряд ли нефть стабильно перейдет в диапазон выше 51-53 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс. барр. – до 9,42 млн барр./день. Из новостей отметим сегодня публикацию ежемесячного обзора от ОПЕК, завтра от МЭА. 21 августа пройдет техническая встреча ОПЕК+. Если отчеты выйдут позитивными, это может придать нефти краткосрочный импульс для движения выше 53 долларов/баррель, но мы не верим пока в ее стабильный переход в диапазон выше 51-53 долларов/баррель", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.