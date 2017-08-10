Российский фондовый рынок может отыграть потери - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня может отыграть вчерашние потери, индекс РТС поднимется на 0,5-1%. Курсы доллара и евро снизятся до 59,8 и 70,1 руб. соответственно. Поддержку рублю оказывают ожидания Минэкономразвития РФ дефляционных процессов в августе. Это свидетельствует об излишне жесткой денежно-кредитной политике Банка России. На динамику торгов сегодня могут оказать влияние данные по ценам производителей в США, которые выйдут в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской", ММК, НЛМК, ГМК "Норильский Никель", "Яндекса" и "РусГидро", по ценам которых наблюдается устойчивый восходящий среднесрочный тренд. Акции "АЛРОСы" тоже могут подрасти, после провала из-за аварии. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Роснефти", компания в последнее время участвует во многих спорных сделках и процессах", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.