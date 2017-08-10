Индекс ММВБ начнет торговую сессию нейтрально - Промсвязьбанк

"Сегодня, по нашему мнению, индекс ММВБ начнет торговую сессию нейтрально, продолжив проторговку 1970-1980 пунктов в ожидании движений на рынке нефти. Мы считаем, что текущее ослабление носит локальный характер и рассчитываем на частичное восстановление оценок рынка к нефти во второй половине августа с движением индекса ММВБ к 2050 пунктам", - указывают аналитики Промсвязьбанка.