Можно ждать попытки вернуться к росту по индексу ММВБ - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках остаётся сложной, но дорогая нефть должна позитивно сказаться на российском рынке. Можно ожидать стабильности, укрепления от рубля, а также попытки вернуться к росту по индексу ММВБ", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.