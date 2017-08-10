.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 августа 2017 года 09:32
В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"В этот четверг, 10 августа, перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, поводом к покупкам может послужить ситуация на рынке энергоносителей, так как вчера вечером нефть марки Brent смогла преодолеть сопротивление на уровне $52,5 за баррель. Отметим, что закрепление рынка выше этой отметки создаст условия для дальнейшего роста Brent в район $54–55. С другой стороны, ситуация на внешних фондовых площадках укрепляет позиции "медведей". Торги в США накануне завершились снижением Dow Jones и S&P500 на 0,2% и 0,04% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы продолжают нисходящую динамику и к 9:00 мск теряли до 0,3%. Торги в Азии проходят на отрицательной территории: японский Nikkei225 и китайского Shanghai Composite опустились на 0,03% и 0,8%, - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. - На наш взгляд, позитив с рынка энергоносителей перевесит, и это позволит российскому рынку отыграть часть вчерашних потерь. В начале торгов индекс ММВБ вновь поднимется выше 1980 пунктов. В дальнейшем мы не исключаем продолжения роста цен на энергоносители, что может способствовать продолжению позитивной динамики в наших активах, несмотря на ожидаемое снижение в Европе в начале дня. Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на макроэкономическую статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и индексы цен производителей, которые могут оказать влияние на настроения инвесторов и задать тон американским площадкам в начале дня, тем самым определив ситуацию на закрытии торгов в России".
.
10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:08
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:51
"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс.... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:32
Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее... читать дальше
.10 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают снижение в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.