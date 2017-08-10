Ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на рост нефтяных котировок, вчера рублю так и не удалось укрепиться, а доллар смог удержать позиции в районе 60 рублей. Сегодня российская валюта попытается отыграть подъем нефти марки Brent выше $52,5, получив также поддержку от приближения налогового периода. В результате американская валюта в начале дня может отступить в район 59,8 руб. В дальнейшем поддержанная ситуацией на рынке энергоносителей российская валюта может упрочить свои позиции", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.