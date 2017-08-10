Нефть формирует позитивный фон для рубля - FxPro

"Новостной фон преимущественно позитивный для российской валюты, если не считать воинственной риторики США и Северной Кореи. Впрочем, сегодня в течение дня этот фактор для российской валюты может отойти на второй план, позволив ей продолжать укрепление", - считает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.