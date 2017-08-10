На рынке акций сохранится низкая активность - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможно сохранение низкой активности покупателей на рынках акций из-за усиления неопределенности, связанной с КНДР. (NBC сообщает о подготовке США плана превентивного удара по военным объектам КНДР). С позиций технического анализа, вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС было встречено сопротивление, после чего наметилась коррекция вниз. На валютном рынке курс рубля может оказаться под некоторым давлением из-за геополитических рисков, но оснований для сильных движений пока недостаточно", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.