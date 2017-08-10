.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На рынке акций сохранится низкая активность - ИФ "Олма"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 августа 2017 года 09:11
На рынке акций сохранится низкая активность - ИФ "Олма"
"В краткосрочной перспективе возможно сохранение низкой активности покупателей на рынках акций из-за усиления неопределенности, связанной с КНДР. (NBC сообщает о подготовке США плана превентивного удара по военным объектам КНДР). С позиций технического анализа, вблизи уровня 1050 пунктов по индексу РТС было встречено сопротивление, после чего наметилась коррекция вниз. На валютном рынке курс рубля может оказаться под некоторым давлением из-за геополитических рисков, но оснований для сильных движений пока недостаточно", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
.
10 августа 2017 года 14:24
"На наш взгляд, перспективы роста нефтяных цен будут ограничены $54-55 в ближайшее время. Маловероятно, что с учетом роста добычи в США и того, что сделка ОПЕК+, как говорят на рынке, "трещит по швам", нефть может подняться до более высоких значений", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:33
"Накалённые отношения между США и Северной Кореей способствуют спросу на защитные активы, в том числе и золото. Так, в среду торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на 1277,69, где рост драгметалла по отношению к американскому доллару составил 1,29%. Сегодня в ходе утренних торгов пара... читать дальше
.10 августа 2017 года 13:08
"Сегодня с утра на мировых рынках доходности базовых активов стабилизируются – UST-10 торгуется на уровне 2,24-2,25% годовых. Нефть предпринимает попытки роста до уровня 53 доллара за баррель, что должно поддержать российские евробонды, впрочем, ждать заметных ценовых изменений вряд ли стоит, если... читать дальше
.10 августа 2017 года 12:29
Нефть может незначительно подешеветь после выхода сегодняшнего ежемесячного отчета ОПЕК. - "Нордеа Банк"
"Официальная статистика от Минэнерго накануне подтвердила предварительные от Института нефти о продолжении снижения запасов нефти в США (-6,5 mn bbl по итогам недели), при этом запасы бензина выросли на 3,5 mn bbl. В итоге рынок интерпретировал данную информацию со сдержанным позитивом. Динамика... читать дальше
.10 августа 2017 года 11:38
Новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть европейского сорта Brent достигли максимальных значений с 25 мая после того, как в США снова было зафиксировано значительное падение коммерческих запасов. В общем новостной фон пока позволяет Brent держаться уверенно выше 50 долларов за баррель. Однако котировки вряд ли будут также... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:51
"Нефть вопреки ожиданиям вчера выросла, поднявшись практически к 53 долларам/баррель. Статистика от Минэнерго США вышла положительной: запасы сырой нефти снизились на 6,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 1,7 млн барр., а запасы бензинов прибавили 3,4 млн барр. Добыча нефти сократилась на 7 тыс.... читать дальше
.10 августа 2017 года 10:32
Нефть сорта Brent нашла в себе силы вернуться к росту и добилась неплохих успехов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки добрались до недельного максимума 52,83, закрывшись у верхней границы внутридневного диапазона, ранее... читать дальше
.10 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают снижение в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.