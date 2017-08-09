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Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки нефти до конца недели останутся в диапазоне $51-53 - Бинбанк
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09 августа 2017 года 19:19
Котировки нефти до конца недели останутся в диапазоне $51-53 - Бинбанк
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с Ираком и ОАЭ по вопросам их существенного отставания в сокращении объемов своей нефтедобычи. Ответом экспортеров стали заявления о том, что их нефтяные компании выполняют свои обязательства в рамках сделки в полном объеме, а оценки их производства со стороны картеля являются существенно завышенными. Такие заявления участники рынка уже неоднократно слышали от восточных экспортеров, поэтому полностью проигнорировали данные высказывания. Также нефтяной рынок не получил долю позитива от продвижения в решении вопросов контроля ливийско–нигерийского производства энергоносителя – данный вопрос в этот раз не поднимался на заседании комитета. Последние данные от Минэнерго США снова сообщили рынку о продолжении позитивной тенденции сокращения запасов сырья в штатах, а также подтвердили замедление роста производства (за неделю производство нефти в США почти не изменилось, незначительно снизившись до уровня 9,423 млн барр./сутки). В ближайшее время нефтяные котировки могут оказаться под влиянием статистики отчетов ОПЕК (10 августа) и МЭА (11 августа), однако мы не ожидаем существенного отступления котировок от текущих уровней. Для инвесторов вряд ли станут сюрпризом возросшее производство картеля и стоящие на месте мировые запасы нефти. Краткосрочные распродажи актива могут реализоваться в том случае, если ОПЕК отчитается о более существенном нарушении совокупной квоты (производство превысит отметку в 33 млн барр./сутки), но более вероятным видится ситуация, в которой трейдеры останутся в ожидании реализации шагов по существенному сокращению экспорта от Саудовской Аравии. Полагаем, что котировки до конца недели останутся в диапазоне $51-53", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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