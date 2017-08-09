Начавшийся тренд ослабления рубля еще не завершился - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня рубль слегка снизился после недельной консолидации около отметки 60. Давление на рубль оказывают санкции в отношении России со стороны США и ЕС. Поддержку рублю оказывает нефть, стабилизируясь около комфортного уровня в 52 доллара. Несмотря на санкции, российская экономика восстанавливается, в 2017 году ожидается рост ВВП около 1,5%, что создает дополнительный спрос на рубли. Укрепление рубля ЦБ РФ использует для пополнения ЗВР, о чем заявлял ранее. Международные резервы РФ в июле выросли на 6,2 млрд долл. - до 418,447 млрд долл. В перспективе не стоит ожидать укрепления рубля, поскольку слабый рубль поддерживает российскую экономику. Начавшийся тренд ослабления рубля еще не завершился, в дальнейшем рубль может опуститься к отметке 63", - указывает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.