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09 августа 2017 года 16:12
Скорее всего, российский фондовый рынок завершит среду в "минусе" - "Открытие Брокер"
"На вечер из важных событий остаются отчёт Минэнерго США по запасам в 17:30 мск, а также выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса в 20:00 мск. Скорее всего, российский фондовый рынок завершит день в "минусе", но пока говорить о возобновлении долгосрочного снижения сложно. Весьма сильный внешний негатив не позволил продолжить рост индексов. Однако предлагаемые риски существенного влияния на российские активы не имеют. Если внешний фон стабилизируется, то рост индекса ММВБ возобновиться", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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09 августа 2017 года 19:19
"Нефтяные цены после заседания расширенного Мониторингового комитета ОПЕК+ находятся на ожидаемых уровнях близких к $52,5. Заседание комитета с участием министров энергетики стран-участников пакта ОПЕК+ прошло весьма скромно. Представитель Саудовской Аравии, как и обещал, провел переговоры с... читать дальше
.09 августа 2017 года 16:54
В последние дни единая валюта чувствует себя все менее уверенно, предпринимая неудачные попытки возвращения к росту. Текущая динамика на данный момент расценивается как коррекция в русле "бычьего" тренда. Но в случае реализации краткосрочных понижательных рисков евро рискует ускорить откат от... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:43
"Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрировала уверенный рост, где уже преодолела 55/100/200/часовые SMA и находилась около отметки 1268. Усилившееся геополитическое напряжение в отношениях между США и Северной Кореей поддерживают спрос на защитные активы. Ближайшей целью для... читать дальше
.09 августа 2017 года 12:24
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться недалеко от максимальных уровней за последний месяц после того, как на официальном сайте ОПЕК появилась информация, что Ирак, ОАЭ и Казахстан подтвердили свою приверженность плану сокращения добычи, а участники рынка ждут снижения... читать дальше
.09 августа 2017 года 09:47
Накануне котировки Brent снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась 4-дневного максимума на отметке 52,72. Уровень 53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм,... читать дальше
.09 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.08 августа 2017 года 18:30
Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"
"Котировки российских евробондов за неделю изменились мало, отражая умеренное снижение котировок нефти. Отдельные долгосрочные выпуски суверенных облигаций и обязательств крупнейших корпораций и банков прибавили 0,2-0,3%. С другой стороны, пятилетние долги "Газпрома", шестилетние "Сбербанка" и... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:47
Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB
Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:42
"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой"... читать дальше
.08 августа 2017 года 14:03
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в... читать дальше
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