Текущая ситуация на фондовом рынке сохранится до закрытия - ИК "ФИНАМ"

"По всему миру наблюдается масштабный спрос на защитные активы – долговые инструменты. Доходность по 10-летним облигациям США падает сегодня почти на 2%, что является позитивным сигналом для драгоценных металлов. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность. Уровень сопротивления на отметке 1960 пунктов был пробит, и теперь он выступает в качестве поддержки. Важных данных сегодня нет, поэтому текущая напряжённая ситуация на фондовых рынках сохранится до закрытия. Более того, появились первые технические и фундаментальные предпосылки для коррекции на американском фондовом рынке. Почти месяц американский флагманский индекс SP500 был зажат в узком диапазоне. Внутридневная волатильность была не более 1%, что по историческим меркам является рекордом. В узком диапазоне вблизи исторического максимума было открыто много "коротких" позиций, которые накануне были выбиты по "стопу". Это является хорошим сигналом на небольшую коррекцию в рамках восходящего тренда. Но в случае пробоя отметки 2420 пунктов риски более глубокой коррекции резко вырастут. Коррекция в пределах 10% на американском рынке давно созрела, и сейчас для неё формируются все условия", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.