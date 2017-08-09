USD/RUB может пойти к 59,20 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль находится под небольшим давлением с самого утра в связи с геополитическими рисками, которые вновь возникли на мировой арене. Как рискованная валюта, он автоматически реагирует падением на вероятность разгорания конфликта с Северной Кореей. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов динамику нефти. Brent на текущий момент торгуется вблизи 52,40 долл./барр. и вполне может рвануть выше при выходе позитивных данных от Минэнерго США. Вчера мы узнали от Американского института нефти (API), что запасы сократились на целых 7,839 млн барр. Если и официальный отчет подтвердит подобную динамику, Brent пробьет отметку 53 и поможет рублю укрепиться. USD/RUB в таких условиях может пойти вниз с ближайшей целью на отметке 59,20", - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.