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09 августа 2017 года 12:24
Диапазон $48-55 по Brent по-прежнему выглядит актуальным - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться недалеко от максимальных уровней за последний месяц после того, как на официальном сайте ОПЕК появилась информация, что Ирак, ОАЭ и Казахстан подтвердили свою приверженность плану сокращения добычи, а участники рынка ждут снижения запасов в США. Рынок сейчас будет ждать дополнительной встречи технического комитета, которая состоится 21 августа. Полагаю, что от падения цены удержали ожидания сокращения запасов в США. Если же они сегодня не оправдаются, то Brent может снизиться к отметке 50,90. В целом диапазон колебаний 48-55 по-прежнему выглядит актуальным", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.
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