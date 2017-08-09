Ближайшей целью золота является уровень 1271,17 - Dukascopy Bank SA

"Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрировала уверенный рост, где уже преодолела 55/100/200/часовые SMA и находилась около отметки 1268. Усилившееся геополитическое напряжение в отношениях между США и Северной Кореей поддерживают спрос на защитные активы. Ближайшей целью для драгметалла является уровень недельной R1 на 1271,17, которую пара XAU/USD будет стремиться преодолеть в ближайшие дни. Технические индикаторы сигнализируют о покупке", - отмечают в Dukascopy Bank SA.