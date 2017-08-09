ИК "Открытие Капитал" подняла оценку для GDR Mail.ru на 21%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $28 до $33,8 за штуку, говорится в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $26,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,41 за штуку.