Citi начал анализ РусГидро, рейтинг акций - "покупать"

Citi начал анализ ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Барри Эрлиха.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками Citi, составляет 1 рубль, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 0,98 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,8 рубля за штуку.