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09 августа 2017 года 11:36
Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк
"Рубль все же смог накануне преодолеть 60 за доллар, сейчас находясь около 59,9 и незначительно снижаясь, но внешний фон может уничтожить этот скромный рост. Резкое ухудшение геополитической ситуации, связанной с КНДР, снижает аппетит инвесторов к риску. На укрепление рубля ранее повлиял приток со стороны операций кэрри с рублем, но сейчас их объем может сократиться, так как инвесторы начнут уходить в безопасные активы. Кроме того, снижаются цены на нефть. Поэтому сейчас для рубля не самое лучшее время, хотя российская валюта продолжает демонстрировать высокую стабильность. До конца недели сильные движения маловероятны. Скорее всего, рубль вновь упадет ниже 60 за доллар, где продолжит консолидироваться. Тем не менее, дальнейшие перспективы для нацвалюты пока не выглядят позитивными, наиболее вероятно дальнейшее снижение до уровней 62-64 за доллар", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
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09 августа 2017 года 09:47
Накануне котировки Brent снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась 4-дневного максимума на отметке 52,72. Уровень 53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм,... читать дальше
.09 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.08 августа 2017 года 18:30
Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"
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.08 августа 2017 года 17:47
Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB
Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:42
"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой"... читать дальше
.08 августа 2017 года 14:03
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
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