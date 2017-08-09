"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 4%, рейтинг - "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,7 рубля до 2,6 рубля за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,99 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,38 рубля за штуку.