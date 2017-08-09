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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 4%, рейтинг - "держать"
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09 августа 2017 года 11:20
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Юнипро на 4%, рейтинг - "держать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,7 рубля до 2,6 рубля за штуку, говорится в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,99 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,38 рубля за штуку.
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09 августа 2017 года 09:47
Накануне котировки Brent снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась 4-дневного максимума на отметке 52,72. Уровень 53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм,... читать дальше
.09 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.08 августа 2017 года 18:30
Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"
"Котировки российских евробондов за неделю изменились мало, отражая умеренное снижение котировок нефти. Отдельные долгосрочные выпуски суверенных облигаций и обязательств крупнейших корпораций и банков прибавили 0,2-0,3%. С другой стороны, пятилетние долги "Газпрома", шестилетние "Сбербанка" и... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:47
Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB
Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:42
"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой"... читать дальше
.08 августа 2017 года 14:03
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
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