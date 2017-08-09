Смотрим на рубль в текущих условиях нейтрально около отметки 60/USD - ING Bank

Аналитики ING Bank смотрят на рубль в текущих условиях нейтрально около отметки 60 руб./$1, говорится в обзоре банка.

"Вчера рубль занял вторую строчку среди ЕМ валют по темпам роста к доллару США, однако скромный результат в 0,3% говорит об отсутствии явных движений не только в рубле, но и в целом в ЕМ валютах. Локальная сессия начиналась с небольшого ослабления российской валюты на фоне неагрессивного, но устойчивого спроса на доллары от уровней 59,95 руб./$1. С другой стороны, от отметок чуть выше 60 руб./$1 рубль поддерживали экспортные продажи, поэтому и внутридневной диапазон большую часть дня оставался довольно узким вокруг отметки 60,00 руб./$1. Лишь ближе к концу дня рубль начал резко укрепляться до 59,70-59,80 руб./$1, несмотря на резкий обвал EUR/USD и скачок индекса доллара DXY, по причине резкого ослабления утреннего и дневного спроса. В целом оборот торгов остался довольно невысоким, отражая отсутствия явных идей в российской валюте. В то же время рост рубля в таких условиях выглядит позитивно из-за его потенциального влияния на настроения, особенно в преддверии скорого начала очередного налогового периода", - пишут аналитики.