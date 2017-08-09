Рубль пока способен игнорировать осторожность рынков - FxPro

"Рубль пока способен игнорировать осторожность рынков, поскольку геополитические риски зачастую не только не вредят, но даже помогают нефти. Тем не менее, в более отдалённой перспективе российские активы способны оказаться уязвимыми перед бегством инвесторов из рисковых активов, в число которых входит российский рубль и акции наших компаний. Рост доллара способен отправить сегодня в течение дня пару EUR/USD в область 1,17, но вряд ли ниже – евро не менее надёжная валюта, чем доллар в данном случае. В паре с рублём доллар может отойти ещё на 20 копеек вниз до 59,60, а евро – к 69,70", - полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.