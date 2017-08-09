Рассчитываем, что зона 1970-1980 пунктов по ММВБ будет удержана - Промсвязьбанк

"Мы полагаем, что российский фондовый рынок на фоне ухудшения внешнего фона возьмет сегодня "паузу" в росте. Индекс ММВБ начнет торговую сессию небольшим снижением, но мы рассчитываем, что зона 1970-1980 пунктов будет удержана. Цель роста на август по движению индекса ММВБ в 2050 пунктов остается актуальной", - указывают специалисты Промсвязьбанка.