Доллар и евро укрепятся к рублю в начале торгов - ИК "Фридом Финанс"

"В первые часы торгов мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Вчера в рамках вечерней сессии рубль смог проигнорировать снижение цен на нефть, однако в начале сегодняшней сессии данный фактор, несмотря на поддержку со стороны приближающегося налогового периода, скорее всего, станет основным. Это позволит доллару и евро в начале торгов укрепиться в парах с рублем. В результате американская валюта попытается протестировать ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 60 рублей. Однако в случае возобновления роста цен на нефть рубль сможет восстановить свои позиции. Если же вечером данные по запасам углеводородов приведут к росту нефтяных котировок, к концу дня доллар может опуститься к ближайшей поддержке на отметке 59 рублей", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.