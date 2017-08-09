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09 августа 2017 года 09:52
Индекс ММВБ может отступить под отметку 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Перед началом сессии 9 августа на отечественной бирже сложился негативный внешний фон. Главным сигналом к продажам в российских акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей. Уже в первые минуты торгов индекс ММВБ может отступить под отметку 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на европейские биржи. Здесь возможно преобладание продаж. Однако с середины дня динамика отечественных акций может измениться. В преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам углеводородов возможно возобновление роста на рынке энергоносителей, что будет способствовать возвращению "быков" на наш рынок. Стоит отметить, что именно эти данные могут оказаться определяющими для закрытия российской биржи. В случае если они подтвердят существенное снижение запасов углеводородов в Штатах, нефть марки Brent к концу торгов может подняться в район $53, что позволит российским индексам полностью отыграть потери первой половины дня и выйти на положительную территорию", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.
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09 августа 2017 года 09:47
Накануне котировки Brent снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась 4-дневного максимума на отметке 52,72. Уровень 53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм,... читать дальше
.09 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.08 августа 2017 года 18:30
Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"
"Котировки российских евробондов за неделю изменились мало, отражая умеренное снижение котировок нефти. Отдельные долгосрочные выпуски суверенных облигаций и обязательств крупнейших корпораций и банков прибавили 0,2-0,3%. С другой стороны, пятилетние долги "Газпрома", шестилетние "Сбербанка" и... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:47
Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB
Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:42
"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой"... читать дальше
.08 августа 2017 года 14:03
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
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