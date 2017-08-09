Индекс ММВБ может отступить под отметку 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Перед началом сессии 9 августа на отечественной бирже сложился негативный внешний фон. Главным сигналом к продажам в российских акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей. Уже в первые минуты торгов индекс ММВБ может отступить под отметку 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на европейские биржи. Здесь возможно преобладание продаж. Однако с середины дня динамика отечественных акций может измениться. В преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам углеводородов возможно возобновление роста на рынке энергоносителей, что будет способствовать возвращению "быков" на наш рынок. Стоит отметить, что именно эти данные могут оказаться определяющими для закрытия российской биржи. В случае если они подтвердят существенное снижение запасов углеводородов в Штатах, нефть марки Brent к концу торгов может подняться в район $53, что позволит российским индексам полностью отыграть потери первой половины дня и выйти на положительную территорию", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.