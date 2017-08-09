Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов - TeleTrade

"По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС вновь продемонстрировали рост, укрепившись еще на 0,98% и 1,55% соответственно. Рублевый индекс закончил торги на уровне 1989,61 пунктов, что выше и дневного "фрактала" на покупку и выше уровня ЕМА200 на днях. А это значит, что дорога в направлении уровней 2030-2040 и 2070-2100 пунктов открыта. Что же касается валютного РТС, то он вернулся к уровню 1048,69 пунктов. Максимум июля расположен на отметке 1052,59 пунктов, и именно на этом уровне теперь располагается ближайший дневной "фрактал" на покупку. С большой вероятностью мы увидим его пробой уже в ближайшие дни, так как пара USD/RUB, похоже, определилась с дальнейшей динамикой. Ближайшей целью восхождения по индексу РТС видится район 1070 пунктов, через который проходит семимесячная линия сопротивления, берущая свое начало с 27 января", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.