USD/RUB может продолжить снижение - TeleTrade

"Вчера американский доллар просел в паре с рублем после оглашения итогов встречи ОПЕК+. Как говорится в пресс-релизе картеля, Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения обязательств в предстоящие месяцы, а также представили комитету свои видения развития нефтяного рынка. Выводы этого заседания будут в дальнейшем обсуждаться на внеочередном заседании 21 августа в Вене. Что касается технической картины пары USD/RUB, то отмечу несколько следующих наблюдений. Та фигура, которая изначально была похожа на фигуру "Голова-плечи", сейчас больше напоминает "алмаз", где пиковыми точками являются отметки 60,99 рублей и 58,80 рублей. Линия поддержки восходящего тренда, берущая свое начало с первых чисел июня, проходит через уровень 59,70-59,75 рублей и совпадает с уровнем быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. На мой взгляд, необязательно ждать пробоя самой нижней точки - 58,80 рублей, чтобы говорить о выходе вниз из данной формации. Для этого достаточно закрытия дня ниже уровня 59,60 рублей. Давление на американскую валюту может быть также усилено в случае прорыва котировками нефти марки Brent уровня 52,70$ за баррель, тогда образованная на днях консолидация выступит в роли фигуры продолжения. Минимальной целью повышения станет диапазон 54,50-55$ за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.