В ближайшие дни можно ожидать повышения индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ повышается, рост составляет менее 1%. Стоит отметить, что подрастание индекса ММВБ в последнюю неделю происходит на фоне ужесточения санкций со стороны США. Основной причиной роста индекса ММВБ в последние дни стало восстановление российской экономики, снижение кредитных ставок, а также стабилизация нефти около отметки в 50 долларов. Об оживлении российского бизнеса вчера также говорил глава "Сбербанка" Герман Греф. Сейчас еще рано говорить о смене тренда по индексу ММВБ, поскольку техническая ситуация пока неопределенная. При этом технический индикатор RSI не исключает продолжения роста индекса. В ближайшие дни можно ожидать повышения индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов", - указывает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.