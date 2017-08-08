Raiffeisenbank снизил оценку акций Юнипро на 5%, оставив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,07 рубля до 2,91 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,44 рубля за штуку.