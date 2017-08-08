Credit Suisse поднял оценку GDR Mail.ru на 20%, оставив рейтинг "держать"

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $20 до $24 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

Аналитики скорректировали модель оценки Mail.ru в преддверии публикации финпоказателей компании за II квартал текущего года, которая намечена на 10 августа.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $26,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,75 за штуку.