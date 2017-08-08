Альфа-банк поднял оценку GDR Х5 на 9%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 на 9% - до $49,2 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $43,6 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $40,14 за штуку.