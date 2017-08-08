Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"

"Котировки российских евробондов за неделю изменились мало, отражая умеренное снижение котировок нефти. Отдельные долгосрочные выпуски суверенных облигаций и обязательств крупнейших корпораций и банков прибавили 0,2-0,3%. С другой стороны, пятилетние долги "Газпрома", шестилетние "Сбербанка" и VEON и восьмилетний ВЭБ, к примеру, наоборот, слегка подешевели. Всё более упорные слухи о проблемах банка "Открытие" обернулись давлением на котировки субординированных еврооблигаций других коммерческих банков. Более 3% потеряли бумаги МКБ, в "минусе" остались аналогичные выпуски "Альфа-банка" и ВТБ. Евробонды финансового сектора обычно больше всех страдают от ухудшения глобального аппетита к риску, которое часто наблюдается в августе-октябре. Сейчас эта слабость отчасти сглаживается избытком валютной ликвидности в банковской системе. Однако этот избыток по большей части сконцентрирован в горстке крупнейших банков, евробонды которых и торгуются уже под смешную доходность к погашению. В целом российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску, будучи примерно настолько же уязвимыми к сезонной коррекции", - обращают внимание специалисты УК "Уралсиб".