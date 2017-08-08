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08 августа 2017 года 15:39
Индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность - ИК "ФИНАМ"
"Первую половину торгов российский рублёвый индекс ММВБ завершил ростом на 0,7%, добравшись до 1984 пунктов, при этом валютный индекс РТС подрос на 0,8%, до 1041 пункта. Важных данных и новостей сегодня не ожидается, поэтому с выходом на рынок американских инвесторов инвестиционные настроения в Европе и России могут немного ухудшиться. Поводов для обновления исторических максимумов по американским индексам не просматривается, а негативные данные из Китая могут немного охладить пыл "быков". С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность. Уровень сопротивления на отметке 1960 пунктов пробит, и теперь он выступает в качестве поддержки", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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08 августа 2017 года 14:03
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
.07 августа 2017 года 18:22
Цены на природный газ в Северной Америке упали до пятимесячного минимума в прошлую пятницу после того, как свежие прогнозы погоды пообещали более мягкую, чем обычно, температуру в ближайшие дни, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Работающие на природном газе... читать дальше
.07 августа 2017 года 17:15
"В понедельник американская валюта "затаилась", не сумев продолжить пятничное ралли, спровоцированное сильными показателями рынка труда и позитивными комментариями Г. Кона на тему налоговой реформы. Доллар торгуется с небольшим нисходящим уклоном против евро, который, впрочем, испытывает трудности... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:26
Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"
На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:42
"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты.... читать дальше
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