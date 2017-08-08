Цель в 2000 пунктов по ММВБ выглядит достижимой - ИК "Фридом Финанс"

"Нынешний вторник не богат важными событиями. Из значимой статистики можно отметить данные о внешней торговли Китая, Германии и Франции. Они оказались близкими к прогнозам и слабо повлияли на динамику евро. Нефть растет, несмотря на ожидания, что ОПЕК и Россия не будут продлевать соглашение о сокращении добычи, поскольку действие этих договоренностей истекает лишь во 2-м квартале 2018 года. Повышение цен на нефть стимулирует рост российского рынка. Индекс ММВБ достиг максимума с 18 мая. На мой взгляд, пока инвесторы проявляют осторожный оптимизм. Объем торгов относительно низок, ажиотажа не наблюдается. Цель в 2000 пунктов по ММВБ выглядит достижимой даже в течение одного-двух дней, но в том, что этот уровень удастся удержать, есть сомнения. Если "черное золото" будет стоить выше $50 до конца недели, это вызовет рост в акциях компаний нефтегазового сектора. До вечера ориентир по индексу ММВБ составляет 1970–1980 пунктов", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.