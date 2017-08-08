Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,60-60,60 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль во вторник утром делал попытки укрепления к доллару вслед за растущими котировками "черного золота". Баррель Brent торгуется выше отметки 52,50 долл., однако рассчитывать на стабильный рост преждевременно. Инвесторы ждут итогов встречи технического комитета ОПЕК, а также публикации данных о динамике недельных запасов нефти в США. Из факторов, которые могут оказать влияние на валютный рынок, стоит отметить сохранение политической неопределенности в Вашингтоне. Рейтинги Дональда Трампа остаются рекордно низкими: по данным социологической службы SSRS, 59% американцев считают деятельность президента неудачной. Сомнения в том, что Трамп способен реализовать свои предвыборные обещания, создают негативный фон для доллара. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59,60-60,60 руб./доллар", - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.