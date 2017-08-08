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08 августа 2017 года 14:03
Краткосрочно Brent будет в диапазоне $51-53 - "Нордеа Банк"
"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в США, наблюдаемое в последнее время, а также готовность ведущих участников сделки ОПЕК+ не отступать от планов поддерживают оптимистичный настрой рынка. В то же время этому противопоставляется фактически отсутствие рычагов воздействия на "уклонистов" в рамках сделки ОПЕК+ и ее неэффективность в целом. Участникам встречи в Абу-Даби предстоит решить непростую задачу – убедить рынок в действенности соглашения, в противном случае позитив сезонных факторов будет терять свою роль, и на рынок может вернуться более пессимистичный настрой. Краткосрочно Brent будет в диапазоне $51-53", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
На рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
.07 августа 2017 года 18:22
Цены на природный газ в Северной Америке упали до пятимесячного минимума в прошлую пятницу после того, как свежие прогнозы погоды пообещали более мягкую, чем обычно, температуру в ближайшие дни, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Работающие на природном газе... читать дальше
.07 августа 2017 года 17:15
"В понедельник американская валюта "затаилась", не сумев продолжить пятничное ралли, спровоцированное сильными показателями рынка труда и позитивными комментариями Г. Кона на тему налоговой реформы. Доллар торгуется с небольшим нисходящим уклоном против евро, который, впрочем, испытывает трудности... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:26
Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"
На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:42
"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты.... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:17
"Нефть сохраняет шансы на рост. Текущая неделя обещает стать весьма насыщенной для нефтяного рынка с точки зрения информационных потоков. Сегодня стартует заседание технического комитета ОПЕК+ под председательством РФ и Кувейта, на котором участники сделки будут рассматривать причины отклонения... читать дальше
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