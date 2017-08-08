Краткосрочно Brent будет в диапазоне $51-53 - "Нордеа Банк"

"Нефть пока не в состоянии определиться с дальнейшей динамикой, хотя текущие настроения на рынке по большей части свидетельствуют о желании развить позитив. Ожидания по сохранению тенденции на сокращение запасов нефти на фоне более активного спроса на нефтепродукты, ослабление бурой активности в США, наблюдаемое в последнее время, а также готовность ведущих участников сделки ОПЕК+ не отступать от планов поддерживают оптимистичный настрой рынка. В то же время этому противопоставляется фактически отсутствие рычагов воздействия на "уклонистов" в рамках сделки ОПЕК+ и ее неэффективность в целом. Участникам встречи в Абу-Даби предстоит решить непростую задачу – убедить рынок в действенности соглашения, в противном случае позитив сезонных факторов будет терять свою роль, и на рынок может вернуться более пессимистичный настрой. Краткосрочно Brent будет в диапазоне $51-53", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.