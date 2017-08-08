Российские акции сохраняют свою привлекательность для инвестиций - УК "Райффайзен Капитал"

Первую торговую неделю августа рынок завершил "в зелёной зоне", напоминает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев. Инвесторы продолжают отыгрывать рост нефтяных котировок и их новый текущий уровень "выше $50" за баррель. Нефть марки Brent торговалась на прошлой неделе в диапазоне $51-53 за баррель, что не только позволило приостановить отток средств с российского рынка, но даже дало возможность выйти в небольшой "плюс". По данным EPFR, за неделю с 26 июля по 2 августа приток средств в фонды, ориентированные на российские активы, составил $2 млн.

"На наш взгляд, пока можно говорить лишь об определенной стабилизации настроений инвесторов вокруг РФ, которая наложилась на крайне удачную неделю для рынка нефти. Начало новой недели тоже пока проходит в позитивном ключе. Российские акции сохраняют свою привлекательность для инвестиций, поэтому мы рекомендуем в портфель добавить до 15-25% паев инвестиционных фондов "широкого" рынка российских акций. Также интересными могут стать инвестиции в телекоммуникационный сектор. Для валютной диверсификации стоит отдать предпочтение фондам иностранных акций", - указывает специалист УК "Райффайзен Капитал".